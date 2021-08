Бійця "приспали" ударом в голову. Жах з Парагваю

На турнірі зі змішаних єдиноборств, який пройшов в Парагваю, найяскравішим виявився поєдинок між Блас Інсфраном і Сіленсіо Кабаньясом.

На початку третього раунду Бласу вдався потужний удар ногою в голову. Кабаньяс відразу звалився і кілька хвилин не міг піднятися. Але, врешті-решт, покинув клітку своїми ногами.

Scary KO at CTF 4 in Paraguay. Blas Indfran head kicks Silencio Cabanas 15 seconds into the third round. Cabanas was down for several minutes but left the cage under his own power. # CFT4 pic.twitter.com/4UGe2DdNrT