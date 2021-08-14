Приспав коліном: яскравий нокаут в змішаних єдиноборствах

Уже в першому раунді Уручуту зловив суперника різким ударом коліном в щелепу. Гонсалес впав на канвас і навздогін отримав кілька ударів в голову.
Уручуту здобув першу перемогу в професійній кар'єрі. До цього він тричі поспіль програв.
А Гонсалес зазнав лише другої поразки в кар'єрі. До цього перемогти аргентинця зміг тільки двоюрідний брат чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.
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