Осетина с оторванным пальцем вырубили в США: видео нокаута

Бывший россиянин, а ныне канадец Хетаг Плиев на турнире по смешанным единоборствам CFFC 99 в американской Тунике пропустил жесткий боковой в голову от хозяина клетки На-Шона Баррелла.
Все закончилось нокаутом в третьем раунде поединка.
Не везет Плиеву...
Напомним, 1 апреля Хетаг, в прошлом борец вольного стиля, получил страшную травму в бою с другим американцем Девином Гудейлом.
В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев заметил, что у него не хватает одного пальца на руке. Организаторы попросили зрителей на первых рядах поискать его под стульями. В итоге, палец оказался в перчатке канадца. Бойца сразу отвезли в больницу, где ему этот палец пришили.
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