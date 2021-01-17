Фейкове повернення! Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах Росії

Відомий коментатор і друг сім'ї Нурмагомедових Рамазан Рабаданов розвінчав міф про можливе відновлення кар'єри непереможним Хабібом, на яке напередодні натякнув бос Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC Дана Вайт.
"У Хабіба велика гра, прихована політика, в якій він використовує Вайта. Це великий бізнес. За Хабіба такі сили впряглись, що бій навіть у 100 млн не є метою. Там інший рівень. У хід пішли інтереси Росії. Не радійте, повернення Хабіба не буде. Аж надто суворо Нурмагомедов ставиться до себе і своїх слів, щоб порушити обіцянку і відійти від своїх слів про завершення кар'єри заради слави і кількох десятків мільйонів доларів".
"У діях Хабіба проглядає бажання утримати пояс чемпіона в легкій вазі якомога довше. Для чого? Щоб його найближчий соратник Іслам Махачев міг якомога ближче підібратися до чемпіонського титулу. А потім Хабіб з легким серцем передасть його своєму товаришеві. Адже пояс – перехідний", – цитує Рамазана Рабаданова Чемпіонат.
Нагадаємо, напередодні голова UFC Дана Вайт заявив: "У Хабіба немає мотивації повертатися. Але наступних вихідних ми побачимо два топові бої: Конор Макгрегор – Дастін Пор'є і Майкл Чендлер – Ден Гукер. І Хабіб сказав, якщо ці хлопці покажуть щось феноменальне, то він подумає про повернення".
При цьому і сам Нурмагомедов, який оголосив про завершення кар'єри в кінці жовтня, натякнув на повернення до клітки. Росіянин опублікував відео, на якому вдарив по руках з Вайтом в обмін на 20 бараніві холодильник.
Це викликало численні скептичні репліки вболівальників у соцмережах стосовно жовтневої заяви Хабіба про кінець кар'єри. Мовляв, "слово дав – слово взяв".
Дивіться яскравий нокаут у змішаних єдиноборствах
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк