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Фейковое возвращение! Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах России

17 января, 17:34

Олег Люлька Олег Люлька

Друг Нурмагомедова раскрыл план спортсмена

Известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов развенчал миф о возможном возобновлении карьеры непобедимым Хабибом, на которое накануне намекнул босс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт.

"У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес. За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 млн не является целью. Там другой уровень. В ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание и отойти от своих слов о завершении карьеры ради славы и пары десятков миллионов долларов"

"В действиях Хабиба проглядывается желание удержать пояс чемпиона в легком весе как можно дольше. Для чего? Чтобы его ближайший соратник, Ислам Махачев, мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу. А потом Хабиб со спокойной душой передаст его своему товарищу. Пояс-то переходящий", – цитирует Рамазана Рабаданова Чемпионат

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

Напомним, накануне глава UFC Дана Уайт заявил: "У Хабиба нет мотивации возвращаться. Но на следующих выходных мы увидим два топовых боя: Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер. И Хабиб сказал, что если эти парни покажут что-то феноменальное, то он подумает о возвращении".

При этом и сам Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в конце октября, намекнул на возвращение в клетку. Россиянин опубликовал видео, на котором ударил по рукам с Уайтом в обмен на 20 баранов и холодильник.

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Это вызвало множество скептических реплик болельщиков в соцсетях по поводу октябрьского заявления Хабиба об уходе. Дескать, "слово дал – слово взял".

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