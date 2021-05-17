Конор Макгрегор втретє став батьком: фото щасливого татуся з новонародженим

Зірка UFC похвалився поповненням у сім'ї. Дружина бійця Ді Девлін народила сина. Тепер клан МакГрегор складається з п'яти людей

Конор Макгрегор з новонародженим сином / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC і найбагатший спортсмен у світі ірландець Конор Макгрегор втрете став батьком. У сім'ї зірки змішаних єдиноборств народився хлопчик, якого назвали Райан.

"Клан Макгрегора тепер складається з сім'ї у п'ять людей. Народився здоровий хлопчик! Малюк і матуся диво-жінка молодці! Боже, я дякую тобі за все, що ти даруєш мені і моїй родині в цьому світі. Мій новонароджений син Райан Макгрегор", – написав Конор в Instagram і опублікував фото новонародженого.

Конор зі своєю дружиною Ді Девлін з 2008 року. У 20170-му у них народився син Конор-молодший, а в 2019-му з'явилася на світ донька Кройя.

Раніше ми писали, що Макгрегор веде переговори про покупку футбольного клубу. Знаменитий боєць поклав своє око на Манчестер Юнайтед і Селтік, але також відкритий до інших пропозицій.