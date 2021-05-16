Одне лице з Макгрегором: Воронін здивував своїм фото

Екснападника збірної України, що працює нині в Росії, прийняли за ірландську зірку змішаних єдиноборств – вони і справді схожі, мов близнюки

Конор Макгрегор і Андрій Воронін / Фото: Instagram

Колишній форвард збірної України, а нині асистент головного тренера московського Динамо Андрій Воронін опублікував в Instagram фото, на якому його прийняли за іншого відомого спортсмена.

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"Схожий на Конора Макгрегора"

"І я подумала, що це Макгрегор"

"Та вилитий Макгрегор", – пишуть в коментарях під знімком фоловери 41-річного Вороніна, називаючи його двійником зірки змішаних єдиноборств

І справді, ті ж руда борода, вуса, ніс і навіть погляд.

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Утім, під знімком Вороніна зустрічаються й інші відгуки. Комусь він також здався схожим на Чака Норріса, а хтось цікавиться підгрунтям такого зовнішнього вигляду: "Кому проспорив?".

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Раніше Андрій Воронін розповів, що чекав на пропозицію від Андрія Шевченка увійти до штабу збірної України: "Після переходу Рауля Ріанчо до Спартака в 2018 році місце звільнилося, але на нього взяли Сашу Шовковського. На цьому все закінчилося, ілюзії розчинилися".