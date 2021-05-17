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Конор Макгрегор в третий раз стал отцом: фото счастливого папаши с новорожденным

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 19:41
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Звезда UFC похвастался пополнением в семье. Супруга бойца Ди Девлин родила сына. Теперь клан Макгрегоров состоит из пяти человек
Конор Макгрегор с новорожденным сыном
Конор Макгрегор с новорожденным сыном / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC и самый богатый спортсмен в мире ирландец Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. В семье звезды смешанных единоборств родился мальчик, которого назвали Райан.

"Клан Макгрегора теперь состоит из семьи в пять человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и Мамочка чудо-женщина молодцы! Боже, я благодарю Тебя за все, что ты даришь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын Риан Макгрегор", – написал Конор в Instagram и опубликовал фото новорожденного.

Конор со своей супругой Ди Девлин с 2008 года. В 2017 у них родился сын Конор-младший, а в 2019 появилась на свет дочь Кройя.

Ранее мы писали, что Макгрегор ведет переговоры о покупке футбольного клуба. Знаменитый боец положил свой глаз на Манчестер Юнайтед и Селтик, но также открыт к другим предложениям.

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