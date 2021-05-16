Одно лицо с Макгрегором: Воронин удивил своим фото

Экс-нападающего сборной Украины, работающего сейчас в России, приняли за ирландскую звезду смешанных единоборств – они и вправду похожи, как близнецы

Конор Макгрегор и Андрей Воронин / Фото: Instagram

Бывший форвард сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера московского Динамо Андрей Воронин опубликовал в Instagram фото, на котором его приняли за другого известного спортсмена.

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"Похож на Конора Макгрегора"

"И я подумала, что это Макгрегор"

"Да вылитый Макгрегор", – пишут в комментариях под снимком фолловеры 41-летнего Воронина, называя его двойником звезды смешанных единоборств

И вправду, те же рыжая борода, усы, нос и даже взгляд.

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Впрочем, под снимком Воронина встречаются и другие отзывы. Кому-то он также показался похожим на Чака Норриса, а кто-то интересуется подоплекой такого внешнего вида: "Кому проспорил?".

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Ранее Андрей Воронин рассказал, что ждал предложения от Андрея Шевченко в штаб сборной Украины: "После ухода Рауля Рианчо в Спартак в 2018 году место освободилось, но на него взяли Сашу Шовковского. На этом все закончилось, иллюзии растворились".