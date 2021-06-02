Кіркорова вистачило на 20 хвилин боїв у клітці: пішов у туалет і не повернувся

Організатор турніру зі змішаних єдиноборств розповів про відвідини його змагань російським співаком – Кіркоров навіть до головного бою вечора не досидів

Кіркоров на турнірі зі змішаних єдиноборств / Фото: sport24.ru

Президент промоутерської компанії AMC Fight Nights Global Каміл Гаджиєв згадав про відвідини його турніру з боїв у "клітці" російським співаком Філіпом Кіркоровим. Справа була в 2018-му в Москві. Судячи зі слів Гаджиєва, Кіркорову змішані єдиноборства не зайшли.

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"У мене на турнірі якось Філіп Кіркоров був. Його вистачило на 20 хвилин. Посидів-посидів, йому щось тяжко стало, він пішов у туалет і не повернувся. Але сам факт! Він тоді навіть не досидів до бою Мінеєва і Ісмаїлова. Таке пропустив. Коли б він ще подібне побачив?" – розповів Гаджиєв каналу Sport24

Відзначимо, що той бій Мінеєва і Ісмаїлова завершився внічию. І хоча Кіркоров до нього не досидів, це не завадило співаку після поєдинку в Instagram привітати свого друга Мінеєва з перемогою. "Адже нічия – це рівна перемога на двох!", – написав тоді Кіркоров.

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До речі, не виключена присутність співака на поєдинку-реванші. За словами Мінеєва, нібито Ісмаїлов хоче, щоб саме Кіркоров виводив його на бій.