До напівсмерті побив хлопця на самокаті: бійця ММА заарештували в Москві (відео)

Російський боєць змішаних єдиноборств Гарун Дибиров був затриманий поліцією Москви за звірячий напад на чоловіка, який відмовився поступитися йому дорогою

Гарун Дибиров побив хлопця на самокаті / Фото: Instagram

Російський боєць змішаних єдиноборств Гарун Дибиров був затриманий поліцією після нападу на випадкового перехожого в Москві. Раніше ми повідомляли, що відомого боксера судять за жорстоке вбивство вагітної коханки.

Як повідомляє Рен ТВ, дибиров втратив самовладання і жорстоко побив 25-річного хлопця на самокаті за те, що той відмовився дати йому дорогу. Зараз потерпілий знаходиться в реанімації у важкому стані. У нього було діагностовано струс головного мозку та перелом черепа.

Поліція, яка затримала бійця, зараз проводить перевірку щодо інциденту. "Вирішується питання про порушення кримінальної справи", – прокоментували в прес-службі ГУ МВС по Москві.

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Дибиров є призером чемпіонату Росії з кунг-фу саньда і переможцем чемпіонату Москви з грепплінгу, також перемагав на ММА-турнірі LEGION FIGHT 40. Крім виступів у змішаних єдиноборствах, Гарун є тренером по самообороні.

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