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До напівсмерті побив хлопця на самокаті: бійця ММА заарештували в Москві (відео)

Олена Павлова Олена Павлова
30 травня, 15:29
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Російський боєць змішаних єдиноборств Гарун Дибиров був затриманий поліцією Москви за звірячий напад на чоловіка, який відмовився поступитися йому дорогою
Гарун Дибиров побив хлопця на самокаті
Гарун Дибиров побив хлопця на самокаті / Фото: Instagram

Російський боєць змішаних єдиноборств Гарун Дибиров був затриманий поліцією після нападу на випадкового перехожого в Москві. Раніше ми повідомляли, що відомого боксера судять за жорстоке вбивство вагітної коханки.

Як повідомляє Рен ТВ, дибиров втратив самовладання і жорстоко побив 25-річного хлопця на самокаті за те, що той відмовився дати йому дорогу. Зараз потерпілий знаходиться в реанімації у важкому стані. У нього було діагностовано струс головного мозку та перелом черепа.

Поліція, яка затримала бійця, зараз проводить перевірку щодо інциденту. "Вирішується питання про порушення кримінальної справи", – прокоментували в прес-службі ГУ МВС по Москві.

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Дибиров є призером чемпіонату Росії з кунг-фу саньда і переможцем чемпіонату Москви з грепплінгу, також перемагав на ММА-турнірі LEGION FIGHT 40. Крім виступів у змішаних єдиноборствах, Гарун є тренером по самообороні.

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