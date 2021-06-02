Сиди, бовдуре! Як п'яний олімпійський чемпіон з Росії опинився за ґратами в США

Фігурист Олексій Ягудін розповів, як 2003 року в стані алкогольного сп'яніння сів за кермо – і що з ним після цього зробила американська поліція

Російський фігурист Олексій Ягудін / Фото: Instagram

Російський фігурист Олексій Ягудін, що став олімпійським чемпіоном Солт-Лейк-Сіті-2002, розповів подробиці того, як в 2003-му його в США затримали поліцейські за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння і відправили за ґрати.

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"Так, я порушив закон – випив нормально, – каже 41-річний Ягудін. – Я обганяв машину, бабусю якусь. Жили ми в штаті Коннектикут, район літніх людей, місто Сімсбері. Я здійснив обгін і не перевищував швидкість. Але це було свято, День незалежності, тому під'їхав коп"

"Я дав йому відразу права і сказав, що я п'яний. Він каже: ОК, правила є правила, ти повинен пройти випробування. І коли я побачу, що ти випив, я тебе заберу. І я впорався з усім, крім одного: дорахувати до 15, стоячи на одній нозі. І на 13-14 поставив другу ногу"

"Ну і заарештували мене: кайданки, посадили на заднє сидіння – і поліцейський пішов оглядати мою машину. А я ж пам'ятаю, що в фільмах люди якось вибираються. Я намагався вибратися і звалився, там шкіряне сидіння. Він з ліхтариком, а це був пізній вечір – а мене немає. Я йому сказав, що я внизу. Сказав, що намагався вибратися. Він каже мені: "Сиди, бовбуре"

"Кидають мене за ґрати. Кажу йому, що це вперше і, швидше за все, востаннє, коли я за ґратами і прошу посадити мене до нормальних людей. Він каже: "Ідіоте, сиди тут". І йде. А я за фільмами пам'ятаю , що у мене є право на дзвінок і вимагаю телефон. Він мені стаціонарний дає. А я розумію, що все в мобільному. Він дав мобільний. Я зателефонував знайомому, він приїхав – я посидів там десь годину. В пудсумку відпустили мене під заставу – 100-150 доларів ", – розповів Ягудін в інтерв'ю відеосервісу Premier

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Тоді Ягудіну вдалося уникнути серйозного покарання – обійшлося курсом лекцій про наслідки пияцтва за кермом.