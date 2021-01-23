Побив дідуся в пабі і "крутив" з княгинею Монако: гарячі факти про Конора Макгрегора

Рано вранці 24 січня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі в бою-реванші зійдуться найбільш продаваний боєць UFC Конор Макгрегор і майстер видовищних поєдинків Дастін Порьє. Дивитися онлайн бій Макгрегор – Порьєможна на нашому сайті. А ми зібрали для вас цікаві факти з життя "Сумно відомого" ірландця Конора.

Реклама

Читайте також: Макгрегор – Порьє: де дивитися супербій в UFC 257

МАШИНА ДЛЯ ГОЛІВ

Конор грав в футбол на напівпрофесійному рівні за "Лудерс Селтік" і "Йеллостоун" на позиції форварда, мав хороший удар з обох ніг і любив дриблінг. "Я був машиною по забивання голів", – згадував боєць. Школа "Лудерс Селтік" співпрацювала з "МЮ", і тренер Девід Гленнон жартував, що одного разу запропонує Макгрегора наставнику "дияволів" Алексу Фергюсону.

Реклама

ДРУЖИТЬ З РОНАЛДУ І КНЯЗЕМ МОНАКО

Спілкування з Кріштіану почалося в Instagram, коли він надів труси бренду CR7 на зважування. А після перемоги на Євро-2016 португалець особисто прилетів до Конора в Лас-Вегас, де спортсмени разом потренувалися.

Також в цьому році Конор і княгиня Монако Шарлен разом крутили педалі і готувалися до благодійного марафону на водних велосипедах.

В тренді Гол воротаря потрапив до Книги рекордів Гіннесса: що в ньому особливого

Реклама

ЧАСТИЙ ГІСТЬ В ПОЛІЦІЇ

Макгрегор регулярно перевищував швидкість за кермом і позбавлявся прав. Уже двічі звинувачувався в сексуальному насильстві, напав з кулаками на літнього чоловіка в пабі Дубліна, заарештовувався за пограбування, але всі звинувачення були зняті.

Конор Макгрегор під арештом / Фото: Reuters

Читайте також: Конор – Порьє: розклад трансляцій бою в Україні

Реклама

ВИРОБЛЯЄ ВІСКІ

І нічого дивного, який ірландець не любить хороший віскі? А останнім часом Макгрегор розширив виробництво пивом і сидром. Пляшка віскі Конора (0,7 л) в Києві коштує близько 1500 грн.

Раніше ми дали вам п'ять причин не проспати бій Порьє і Макгрегора.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама