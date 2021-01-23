Макгрегор – Пор'є: п'ять причин не проспати бій

Рано вранці в неділю, 24 січня, на "Бійцівському острові" в Еміратах відбудеться поєдинок між легендою змішаних єдиноборств ірландцем Конором Макгрегором і американською зіркою UFC Дастіном Пор'є. Орієнтовний початок їхньої сутички – о 7:00 за київським часом. Трансляція бою Макгрегор – Пор'є онлайн відбудеться на нашому сайті. Ми даємо вам ТОП-5 причин, чому цю подію не можна в жодному разі проспати.

Реклама

Макгрегор – Пор'є: де дивитися супербій в UFC 257

ПРИЧИНА №1 – ШОУ

Бої Макгрегора – це завжди шоу! І не тільки через його треш-ток. Конор – сам суцільне шоу, як боксер Тайсон Ф'юрі! Ніколи не знаєш, що він запланував наступним номером своєї програми. Та й він сам не завжди знає.

ПРИЧИНА №2 – ГРОШІ

Конор – боєць UFC, якого найбільше купують. У 2020 році його бій з Дональдом Серроне зібрав більше платних підписок, ніж повернення в октагон російського чемпіона легкої ваги Хабіба Нурмагомедова.

Реклама

Конор Макгрегор переміг Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

ПРИЧИНА №3 – РЕВАНШ

Макгрегор і Пор'є вже зустрічалися і знають основні прийоми один одного. Цікаво, що вони придумають в цьому бою. І чи вдасться Дастіну цього разу стримати Конора і не програти достроково.

ПРИЧИНА №4 – КАР'ЄРА

Конор вже тричі оголошував про завершення кар'єри і повертався. Але раптом він знову вирішить зав'язати з ММА, якщо йому не організують реванш з Нурмагомедовим? .. І тоді бій проти Пор'є і справді може стати останнім для найяскравішого бійця останніх років.

Реклама

Пор'є і Макгрегор / Фото: Reuters

ПРИЧИНА №5 – ВИДОВИЩЕ

Обидва бійці прагнуть проводити свої сутички видовищно і закінчувати достроково. Конор виграв останній поєдинок за 40 секунд, а Пор'є колекціонує бонуси турнірів UFC. Він п'ять разів отримав 50 000 доларів за найкращий бій вечора!

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Відзначимо, що Хабіб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Пор'є ставить на американця. "На старті перевага буде у Макгрегора. Але в третьому або четвертому раунді Пор'є зможе перемогти цього хлопця", – заявив росіянин, який свого часу перемагав як Макгрегора, так і Пор'є.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама