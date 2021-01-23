Избил старика в пабе и "крутил" с княгиней Монако: горячие факты про Конора Макгрегора

Рано утром 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в бою-реванше сойдутся самый продаваемый боец UFC Конор Макгрегор и мастер зрелищных поединков Дастин Порье. Смотреть онлайн бой Макгрегор – Порье можно на нашем сайте. А мы собрали для вас интересные факты из жизни "Печально известного" ирландца Конора.

Реклама

Читайте также: Макгрегор – Порье: где смотреть супербой в UFC 257

МАШИНА ДЛЯ ГОЛОВ

Конор играл в футбол на полупрофессиональном уровне за "Лудерс Селтик" и "Йеллостоун" на позиции форварда, имел хороший удар с обеих ног и любил дриблинг. "Я был машиною по забиванию голов", – вспоминал боец. Школа "Лудерс Селтик" сотрудничала с "МЮ", и тренер Дэвид Гленнон шутил, что однажды предложит Макгрегора наставнику "дьяволов" Алексу Фергюсону.

Реклама

ДРУЖИТ С РОНАЛДУ И КНЯЗЕМ МОНАКО

Общение с Криштиану началось в Instagram, когда он надел трусы бренда CR7 на взвешивание. А после победы на Евро-2016 португалец лично прилетел к Конору в Лас-Вегас, где спортсмены вместе потренировались.

Также в этом году Конор и княгиня Монако Шарлен вместе крутили педали и готовились к благотворительному марафону на водных велосипедах.

Реклама

ЧАСТЫЙ ГОСТЬ В ПОЛИЦИИ

В тренде Гол вратаря попал в Книгу рекордов Гиннесса: что в нем особенного

Макгрегор регулярно превышал скорость за рулем и лишался прав. Уже дважды обвинялся в сексуальном насилии, напал с кулаками на пожилого мужчину в пабе Дублина, арестовывался за ограбление, но все обвинения были сняты.

Конор Макгрегор под арестом / Фото: Reuters

Читайте также: Конор – Порье: расписание трансляций боя в Украине

Реклама

ПРОИЗВОДИТ ВИСКИ

И ничего удивительного, какой ирландец не любит хороший виски? А в последнее время Макгрегор расширил производство пивом и сидром. Бутылка виски Конора (0,7 л) в Киеве стоит около 1500 грн.

Ранее мы дали вам пять причин не проспать бой Порье и Макгрегора.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама