Конор – Порьє: розклад трансляцій бою в Україні

Любителі UFC можуть дивитися, читати і слухати перший великий бій року

Вже цієї ночі в UFC пройде великий бій за участю колишнього чемпіона в двох вагах ірландця Конора Макгрегора і американця Дастіна Порьє. Через сім років після першої зустрічі бійців глядачів чекає видовищний реванш на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Конор Макгрегор – Дастін Порьє онлайнвже доступний на нашому сайті.

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У вас є три три варіанти стежити за головним поєдинком шоу в Україні. Перше – читати онлайн-трансляцію бою Конор Макгрегор – Дастін Порьєна нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відео. Також ви можете слухати трансляцію з Абу-Дабі на нашому YouTube-каналі і дивитися в прямому ефірі турнір UFC 257 на сервісі OLL.TV.

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Початок трансляції події в неділю, 24 січня – о 5:00 за київським часом. Поєдинок Макгрегор – Порьє повинен стартувати орієнтовно о 7 ранку.

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Нагадаємо, в 2014 році суперники вже билися в октагоні. Той бій тривав 106 секунд і завершився нокаутом від Макгрегора.

"Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижче мене. Я вирубаю Порьє за 60 секунд", – говорить зараз Макгрегор.

"У першому бою бій навіть не почалося. Тепер я хочу, щоб ми обидва спливали кров'ю, щоб обидва відразу ж почали завдавати шкоди один одному. Так ми і зрозуміємо, хто краще, як боєць", – відповідає Порьє.

Дастін Порьє і Конор Макгрегор / Фото: UFC

Нагадаємо, що на кону в майбутньому бою немає чемпіонського пояса, але переможець стане головним претендентом на титульний поєдинок у легкій ваговій категорії. Напередодні Макгрегор пожертвував Порьє півмільйона, той йому – банку соусу.

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Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор – Порьє.

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Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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