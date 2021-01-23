Макгрегор пожертвував Пор'є пів мільйона, той йому – банку соусу

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є ще раз продемонстрували, що їхня серйозна конкуренція поширюється лише на боротьбу в октагоні. За межами "клітки" вони залишаються в гарних стосунках. Ірландець підтвердив це напередодні турніру UFC257 широким жестом, подарувавши американцеві 500 тисяч доларів для підтримки малозабезпеченої молоді.

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Фонд Дастіна Пор'є і його дружини займається будівництвом тренажерного залу. Планується, що в ньому змішаними єдиноборствами займатимуться молоді бійці, які не можуть собі дозволити зайві витрати на спорт. Сторона Макгрегора підтвердила цю інформацію, а Good Fight Foundation ще чекає на кошти на своїх рахунках.

Про це повідомляє американське видання MMA Junkie.

Цікаво, що раніше і Дастін зробив супернику подарунок, хоча і не такий щедрий. Пор'є, який захоплюється кухнею, після дуелі поглядів презентував Конору пляшку свого іменного "гарячого соусу".

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Дізнавайтеся, де дивитися бій Макгрегор – Пор'є на UFC257 і коли початок.

Дивіться, як проходило зважування Конора і Дастіна:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Позавчора Конор Магрегор і Дастін Пор'є провели дуель поглядів.

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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