Однією лівою! Як Макгрегор "знищив" Пор'є в першому бою (відео)

Шість років тому американець програв Конору за 106 секунд, але в реванші обіцяє побити ірландця до крові

Перед поєдинком Конор Макгрегор – Дастін Пор'є, який відбудеться рано вранці в неділю, 24 січня, на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, вболівальники згадують попередню зустріч цих суперників. Онлайн-трансляція Макгрегор – Пор'є

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Перше побачення зірок UFC відбулося в Лас-Вегасі у вересні 2014 року і завершилося нокаутом у виконанні Конора. Де дивитися другий бій Макгрегор – Пор'є

Щоб "вимкнути" Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою. Спочатку лівим хуком, що перетворився на удар ліктем по потилиці Дастіна, Макгрегор повалив суперника. А потім тією ж рукою вже лежачого Пор'є добив серією з чотирьох ударів. Дивіться, як це було:

Але Дастін Пор'є запевняє, що той бій зараз не варто брати до уваги, оскільки тоді "поєдинок навіть на почався". Американець обіцяє, що цього разу кров'ю в Абу-Дабі будуть стікати обидва.

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Макгрегор, водночас, каже, що в Еміратах "вимкне" Пор'є ще раніше – за 60 секунд.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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Нагадаємо, що на кону в майбутньому бою немає чемпіонського пояса, але переможець бою стане головним претендентом на титульний поєдинок у легкій ваговій категорії.

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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