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Боєць MMA задушив суперника в клітці, а потім відкачував разом з рефері

22 січня, 21:34

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Француз продемонстрував, що таке "гільйотина"

Французький боєць змішаних єдиноборств Соухіл Тахір здобув ефектну перемогу над Омаром Хуссейном з США на турнірі UAE Warriors Arabia в Абу-Дабі.

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Француз схопив суперника ногами за талію, а голову затис у себе під пахвою і тримав, поки той не втратив свідомість. Це прийом в світі змішаних єдиноборств називається "гільйотина". Коли рефері побачив, що Хуссейн лежить без свідомості, відразу ж кинувся до нього на допомогу, а Тахірі почав йому допомагати.

Тахірі здобув четверту перемогу в офіційних боях в змішаних едінобоорствах. Також на його рахунку дві поразки і одна нічия. А Хуссейн провів восьмий бій і вдруге в кар'єрі програв. Відзначимо, що почесними гостями турніру стали екс-чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов і глава UFC Дана Уайт.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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