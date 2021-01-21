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Конор Магрегор і Дастін Пор'є провели дуель поглядів: обійшлося без бійки

21 січня, 20:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Ірландський і американський бійці готуються до другого побачення в "клітці"

У неділю вранці за київським часом на "Бійцівському острові" в Еміратах пройде один з найочікуваніших боїв у змішаних єдиноборствах. У легкій вазі зустрінуться Конор Макгрегор і Дастін Пор'є. 32-річний американець спробує взяти реванш за поразку 2014 року в першому раунді. Сьогодні суперники зійшлися в Абу-Дабі на дуелі поглядів. Тим часом, стало відомо, що на Конора Макгрегора подали в суд за згвалтування.

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Церемонія обійшлася без ексцесів, Конор і Дастін потиснули руки і перед тим, як подивитися в очі друг одному, і після. Але встигли обмінятися кількома репліками.

Зі своєї позиції показав зустріч і глава UFC Дана Вайт, продовживши відео трохи довше.

Нагадаємо, останній раз Макгрегор виходив в октагон рік тому, легко перемігши Дональда Серроне. У 32-річного ірландця 26 перемог при чотирьох поразках. У Пор'є стільки ж успішних боїв, а невдач – на дві більше.

Читайте також: Божевільна рубка на "Бійцівському острові"! Обличчя – суцільний синець, а боєць посміхається.

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Дивіться, що розповідала український боєць UFC Марина Мороз про Конора:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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дуель погляди MMA UFC Конор Макгрегор Дастін Пуарье Дастин Порье
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