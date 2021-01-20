На Конора Макгрегора подали в суд за згвалтування перед недільним боєм з Пор'є

Найзнаменитіший боєць UFC знову опинився в центрі скандальної історії. На 32-річного Конора Макгрегора подали в суд на його батьківщині за згвалтування, яке нібито відбулося в грудні 2018 року в Дубліні. Справа вже розслідувала поліція, але воно так і не було передано в прокуратуру. Слідчі затримували і допитували ірландця, проводили інші дії протягом року, але не знайшли доказів провини популярного спортсмена. Тепер же жінка, яка вважає себе постраждалою, подала позов до цивільного суду. раніше Макгрегор відповів на звинувачення в згвалтуванні.

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Про новий виток у справі про зґвалтування пише видання авторитетне американське видання NY Times.

Зокрема, розповідається, що жертва давно була знайома з Конором, а саме злочин відбулося в готелі в столиці Ірландії. Причому, за її словами, перед цим Макгрегор добув кокаїн. Пізніше боєць завдав їй кілька ударів і згвалтував. Пізніше вона заявила, що друг Конора також займався з нею сексом, але вона цього не пам'ятає. Жінка скаржиться, що через фізичних і емоційних проблем втратила роботу і вимагає від кривдника близько 2 млн доларів. Якщо справа дійде до слухань в суді, то рішення будуть приймати присяжні.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Нещодавно Конора Макгрегора заарештували за спробу сексуального насильства.

Прес-секретар бійця Карен Кесслер відкинула всі звинувачення, передавши слова свого підопічного, що "справедливість восторжествує". Нагадаємо, в неділю Макгрегор буде битися з Дастіном Пор'є в Абу-Дабі на турнірі UFC257.

Дивіться, що розповідала український боєць UFC Марина Мороз про Конора:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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