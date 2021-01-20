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На Конора Макгрегора подали в суд за изнасилование перед воскресным боем с Порье

20 января, 10:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ирландскому бойцу снова выдвинули обвинение по делу 2018 года

Самый знаменитый боец UFC снова оказался в центре скандальной истории. На 32-летнего Конора Макгрегора подали в суд на его родине за изнасилование, которое якобы произошло в декабре 2018 года в Дублине. Дело уже расследовала полиция, но оно так и не было передано в прокуратуру. Следователи задерживали и допрашивали ирландца, проводили другие действия в течение года, но не нашли доказательств вины популярного спортсмена. Теперь же женщина, которая считает себя пострадавшей, подала иск в гражданский суд. Ранее Макгрегор ответил на обвинения в изнасиловании.

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Об новом витке в деле об изнасиловании пишет издание авторитетное американское издание NY Times.

В частности, рассказывается, что жертва давно была знакома с Конором, а самое злодеяние произошло в отеле в столице Ирландии. Причем, по ее словам, перед этим Макгрегор добыл кокаин. Позже боец нанес ей несколько ударов и изнасиловал. Позже она заявила, что друг Конора также занимался с ней сексом, но она этого не помнит. Женщина жалуется, что из-за физических и эмоциональных проблем потеряла работу и требует от обидчика около 2 млн долларов. Если дело дойдет до слушаний в суде, то решение будут принимать присяжные.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Недавно Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия.

Пресс-секретарь бойца Карен Кесслер отбросила все обвинения, передав слова своего подопечного, что "справедливость восторжествует". Напомним, в воскресенье Макгрегор будет биться с Дастином Порье в Абу-Даби на турнире UFC257.

Смотрите, что рассказывала украинский боец UFC Марина Мороз о Коноре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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