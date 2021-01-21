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Божевільна рубка на "Бійцівському острові"! Обличчя – суцільний синець, а боєць посміхається

21 січня, 00:36

Олена Павлова Олена Павлова

Майк Девіс і Мейсон Джонс запалили в попередньому карді, а Майкл К'єза і Ніл Магні завершили шоу в Абу-Дабі

На "Бійцівському острові" в Абу-Дабі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Island 8. У головному поєдинку зустрічалися американці Майкл К'єза і Ніл Магні. Сутичка тривала всі п'ять раундів і завершився перемогою К'єзи одноголосним рішенням суддів 49:46. Раніше ще один Нурмагомедов увірвався до UFC з задушенням.

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К'єза контролював хід поєдинку, в якому бійці вели переважно позиційну боротьбу у партері. І лише на кілька хвилин в середині бою віддав ініціативу Магні. У Майкла це вже четверта перемога поспіль у 22 боях при чотирьох невдачах. Для Магні це вже 9 поразки у 33 боях.

Однак бонус за кращий бій вечора отримали Майк Девіс і Мейсон Джонс. Їх поєдинок пройшов в попередньому карді турніру і завершився перемогою Девіса одноголосним рішенням суддів. Але шоу, яке влаштували ці хлопці, нікого не залишило байдужим, а Джонс наполегливо йшов вперед навіть з підбитим оком.

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І навіть після бою з розбитим обличчям Джонс продовжував посміхатися.

Раніше ми також повідомляли, що Хабіб Нурмагомедов провів кращий прийом року в UFC. Російський боєць продовжує збирати нагороди після перемоги над Джастіном Гетжі.

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