Конор Магрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов: обошлось без драки

В воскресенье утром по киевскому времени на "Бойцовском острове" в Эмиратах пройдет один из самых ожидаемых боев в смешанных единоборствах. В легком весе встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. 32-летний американец попытается взять реванш за поражение 2014 года в первом раунде. Сегодня соперники сошлись в Абу-Даби на дуэли взглядов. Тем временем, стало известно, что на Конора Макгрегора подали в суд за изнасилование.

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Церемония обошлась без эксцессов, Конор и Дастин пожали руки и перед тем, как посмотреть в глаза друг другу, и после. Но успели обменяться несколькими репликами.

Со своей позиции показал встречу и глава UFC Дана Уайт, продлив видео несколько дольше.

Напомним, последний раз Макгрегор выходил в октагон год назад, легко победив Дональда Серроне. У 32-летнего ирландца 26 побед при четырех поражениях. У Порье столько же успешных боев, а неудач – на две больше.

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Смотрите, что рассказывала украинский боец UFC Марина Мороз о Коноре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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