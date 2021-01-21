Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Конор Магрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов: обошлось без драки

21 января, 20:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ирландский и американский бойцы готовятся ко второму свиданию в "клетке"

В воскресенье утром по киевскому времени на "Бойцовском острове" в Эмиратах пройдет один из самых ожидаемых боев в смешанных единоборствах. В легком весе встретятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. 32-летний американец попытается взять реванш за поражение 2014 года в первом раунде. Сегодня соперники сошлись в Абу-Даби на дуэли взглядов. Тем временем, стало известно, что на Конора Макгрегора подали в суд за изнасилование.

Реклама

Церемония обошлась без эксцессов, Конор и Дастин пожали руки и перед тем, как посмотреть в глаза друг другу, и после. Но успели обменяться несколькими репликами.

Со своей позиции показал встречу и глава UFC Дана Уайт, продлив видео несколько дольше.

Напомним, последний раз Макгрегор выходил в октагон год назад, легко победив Дональда Серроне. У 32-летнего ирландца 26 побед при четырех поражениях. У Порье столько же успешных боев, а неудач – на две больше.

Читайте также: Сумасшедшая рубка на "Бойцовском острове"!Лицо – сплошной синяк, а боец улыбается.

Реклама

Смотрите, что рассказывала украинский боец UFC Марина Мороз о Коноре:

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дуэль взгляды MMA UFC Конор Макгрегор Дастин Пуарье Дастин Порье
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фейковое возвращение! Хабиб решил
Фейковое возвращение! Хабиб решил "кинуть" босса UFC в интересах РоссииMMA
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьеры
Возвращение года: Нурмагомедов озвучил условия для возобновления карьерыMMA
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFC
Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFCMMA
Полярный Медведь, который гостил в Киеве, умер от коронавируса
Полярный Медведь, который гостил в Киеве, умер от коронавирусаMMA
Забрызгал кровью пол: безжалостный американец установил рекорд UFC по ударам за бой
Забрызгал кровью пол: безжалостный американец установил рекорд UFC по ударам за бойMMA
Императора смешанных единоборств госпитализировали в Москве
Императора смешанных единоборств госпитализировали в МосквеMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять