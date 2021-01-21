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Імператора змішаних єдиноборств госпіталізували в Москві

21 січня, 14:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Федора Ємельяненка, можливо, коронавірус

Легендарного бійця змішаних єдиноборств Федора Ємельяненка госпіталізували в Москві в клінічну лікарню № 52, яка спеціалізується на лікуванні пацієнтів з коронавірусом.

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"У нас перебуває", – підтвердило джерело. При цьому не уточнюється, в якому стані перебуває пацієнт, пише "Чемпіонат".

44-річний Федір Ємельяненко вважається одним з найкращих бійців в історії змішаних єдиноборств. На його рахунку 46 боїв у змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 39 перемог і зазнав шість поразок, ще один поєдинок визнали таким, що не відбувся. Останній бій він провів у грудні 2019 року, нокаутувавши Куінтона Джексона в першому раунді.

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Ємельяненко народився в селищі Рубіжне Луганської області 28 вересня 1976 року. У ММА у нього було прізвисько Останній імператор.

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/ Фото: Instagram

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MMA змішані єдиноборства Федір Ємельяненко
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