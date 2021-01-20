Закочував очі і втрачав свідомість: ще один Нурмагомедов увірвався до UFC з задушенням

Після поєдинку Хабіб пішов переконатися, що з суперником його брата все в порядку

Ще один Нурмагомедов дебютував у UFC. Російський боєць змішаних єдиноборств і двоюрідний брат чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, Умар, почав свій шлях у промоції з перемоги на "Бійцівському острові". Суперником Умара був казахстанський боєць Сергій Морозов. А в його команді перебував Хабіб, який провів кращий прийом року в UFC.

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Бій завершився вже в другому раунді, коли Нурмагомедов провів задушливий прийом. Морозов довго не хотів здаватися і намагався вивільнитися з лещат Умара. Але суддя швиденько зупинив сутичку, коли побачив, що у Сергія закочуються очі, і він починає втрачати свідомість.

Після чого Хабіб підійшов і переконався, що з суперником його брата все в порядку.

Нагадаємо, що поєдинок Умара Нурмагомедова повинен був пройти в ніч з 23 на 24 січня на турнірі UFC 257, головною подією якого стане бій Конора Макгрегора з Дастіном Порьє. Однак UFC переніс бій на 20 січня. Тепер на рахунку Умара 13 перемог в 13 поєдинках в MMA, у Морозова – 17 перемог і чотири поразки.

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Раніше ми також писали, що Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри.

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