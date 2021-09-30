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Син Яремчука шаленіє від розгрому Барселони: кумедне відео

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 10:10
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Сенсаційна перемога Бенфіки над каталонцями з рахунком 3:0 принесла море задоволення сину українського форварда лісабонців Романа Яремчука
Дружина і син Романа Яремчука
Дружина і син Романа Яремчука / Фото: Instagram

Українець Роман Яремчук не забив у матчі Бенфіка – Барселона, але взяв визначальну участь у комбінації, яка завершилася другим голом у ворота каталонців, сенсаційно розгромлених з рахунком 0:3.

На цьому матчі на трибунах лісабонського "Ештадіу да Луш" був особливий уболівальник – син українського форварда Бенфіки Романа Яремчука, дворічний Микита.

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За словами дружини футболіста, Христини, хлопчик вперше пішов на футбол.

І яким же фартовим для Бенфіки виявилася його присутність на стадіоні.

Відзначимо, що Микитка Яремчук був одягнений у футболку Бенфіки з номером 2, який відповідає його віку.

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А коли за допомогою його батька Бенфіка забивала у ворота Барселони, радості малюка не було меж.

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Відзначимо, що після перемоги над Барселоною Бенфіка посідає другий рядок у групі Е Ліги чемпіонів, випереджаючи на три очки Динамо, яке напередодні програло в Мюнхені Баварії 0:5.

Тим часом головного тренера Барселони Рональда Кумана ось-ось можуть звільнити.

Груповий етап
Група E
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Команда
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В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забиті 8
Пропущені 0
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забиті 0
Пропущені 5
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П

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І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
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10:22
6
16
Маріуполь
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12:23
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