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Сын Яремчука балдеет от разгрома Барселоны: уморное видео

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 сентября, 10:10
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Сенсационная победа Бенфики над каталонцами со счетом 3:0 принесла море удовольствия сыну украинского форварда лиссабонцев Романа Яремчука
Жена и сын Романа Яремчука
Жена и сын Романа Яремчука / Фото: Instagram

Украинец Роман Яремчук не забил в матче Бенфика – Барселона, но принял ключевое участие в комбинации, которая завершилась вторым голом в ворота каталонцев, сенсационно разгромленных со счетом 0:3.

На этом матче на трибунах лиссабонского "Эштадиу да Луш" был особенный болельщик – сын украинского форварда Бенфики Романа Яремчука, двухлетний Никита.

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По словам жены футболиста, Кристины, мальчик впервые пошел на футбол.

И каким же фартовым для Бенфики оказалось его присутствие на стадионе.

Отметим, что Никитка Яремчук был одет в футболку Бенфики с номером 2, соответствующим его возрасту.

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А когда с помощью его отца Бенфика забивала в ворота Барселоны, радости малыша не было предела.

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Отметим, что после победы над Барселоной Бенфика занимает второе место в группе Е Лиги чемпионов, опережая на три очка Динамо, накануне проигравшее в Мюнхене Баварии 0:5.

Между тем главный тренер Барселоны Рональд Куман вот-вот может быть уволен.

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О
1
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9
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25
2
Шахтер
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22
3
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9
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4
Александрия
9
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5
Заря
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17
6
Десна
9
13:14
16
7
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16
8
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10
10
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8
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8
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