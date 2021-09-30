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Бавария поиздевалась над Динамо: киевляне попали под каток мюнхенцев

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
30 сентября, 00:08
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Киевское Динамо разгромно уступило мюнхенской Баварии 0:5 в матче Лиги чемпионов. Игра прошла с полным преимуществом чемпиона Германии
Киевское Динамо разгромно проиграло мюнхенской Баварии со счетом 0:5
Киевское Динамо разгромно проиграло мюнхенской Баварии со счетом 0:5 / Фото: Reuters

Киевское Динамо приехало в Мюнхен в качестве откровенного аутсайдера. Их соперник, после победы в гостях над Барселоной 3:0, рассчитывал в игре с "бело-синими" взять свои три очка. Мы вели онлайн Бавария – Динамо на нашем сайте.

С первых минут баварцы приступили к облоге ворот Георгия Бущана. Уже на 12-й минуте матча. Сергей Сидорчук после подачи углового сыграл рукой в своей штрафной, а Левандовски уверенно реализовал пенальти -1:0.

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Не успели динамовцы отойти от шока, как Роберт удвоил счет в поединке. Андриевский обрезался в центре поля, Мюллер отдал мяч на Левандовски, а поляк реализовал выход один на один – 2:0

У Динамо самый реальный шанс отыграть один мяч был у Карлоса Де Пены в конце первого тайма, но вратарь Баварии Нойер был на высоте.

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На второй тайм наставник "бело-синих" Мирча Луческу выпустил Томаша Кендзеру и Владимира Шепелева. Полузащитник киевлян активно вошел в игру и создал несколько опасных моментов. Но в одном из эпизодов классно сыграл Нойер, а во втором арбитр зафиксировал офсайд у Владимира.

На 68-й минуте Бавария довела счет до разгромного. Сане разогнал контратаку и отдал передачу на Гнабри, который убежал от Шабанова и вколотил мяч под перекладину – 3:0.

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Четвертый гол мюнхенцев вышел по-настоящему шедевральным. Сане выполнял подачу с фланга, но мяч свалился с ноги и залетел в ближний угол ворот Бущана – 4:0.

Финальную точку в матче поставил Шупо-Мотинг. Павар подал точно на голову нападающему, и камерунец пробил в дальний угол – 5:0.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Бавария – Динамо – 5:0

Голы: Левандовски (12, пенальти, 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Бавария: Нойер, Дэвис (Павар, 69), Эрнандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79)

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70)

Бавария набирает шесть очков и продолжает уверенно лидировать в группе Е. У Динамо после двух туров одно очко в активе и третье место в турнирной таблице.

В другом матче группы Е Бенфика разгромила Барселону со счетом 3:0.

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25
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22
3
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