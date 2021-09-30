29 сентября 19:45
Аталанта 1
Янг Бойз 0
29 сентября 19:45
Зенит 4
Мальме 0
29 сентября 22:00
Бавария 5
Динамо 0
29 сентября 22:00
Бенфика 3
Барселона 0
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед 2
Вильярреал 1
29 сентября 22:00
Вольфсбург 1
Севилья 1
29 сентября 22:00
Зальцбург 2
Лилль 1
29 сентября 22:00
Ювентус 1
Челси 0
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Луческу объяснил, почему Динамо так крупно проиграло Баварии

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 сентября, 08:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поражение со счетом 0:5 стало повторением еврокубкового антирекорда киевлян – в 2002-м они так же проиграли Ювентусу, а в 2018-м – Челси
Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По словам главного тренера Динамо Мирчи Луческу, Бавария оказалась слишком сильным соперником для киевлян, которые, к тому же, помогли ей своими собственными ошибками.

Кроме того, Луческу поставил под сомнение правомерность пенальти в пользу соперников, с которого начался разгром чемпионов Украины в Мюнхене 0:5.

"Результат 0:5 отображает происходящее на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что Бавария – главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенных гола стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а Бавария ловила нас на контратаках", – приводит слова Мирчи Луческу dynamo.kiev.ua.

Реклама

"До первого гола мы играли хорошо, нам удавалось сдерживать натиск соперника. У Баварии практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой"

"После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это случилось из-за нашей неуверенности и боязни ошибиться"

"Мы пробовали выходить в атаку и после пропущенных мячей, контратаковали, у нас было несколько хороших моментов. Но мы часто теряли мяч при последнем пасе. Мы неправильно думали, неправильно играли, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли сзади свободные зоны, чем соперник умело воспользовался во втором тайме. А гол Сане с острого угла еще раз показал высокий уровень не только этого игрока, а и всех футболистов Баварии"

Реклама

"Бавария – слишком сильный соперник для нас. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать, как сегодня. Мюнхенцы несколько раз оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами. Повторюсь, по моему мнению, Бавария – кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов", – подытожил главный тренер Динамо

Отметим, что в следующих матчах ЛЧ, 20 октября на "Камп Ноу" и 2 ноября в Киеве, Динамо сыграет с Барселоной, накануне разгромно проигравшей в Лиссабоне Бенфике 0:3.

Реклама

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять