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Реал позбавляється від мільйонера, який сміявся після поразки від Челсі

6 травня, 13:56

Олег Люлька Олег Люлька

"Королівський клуб" виставив на продаж свого нападника Едена Азара, якому після лондонських 0:2 і вильоту з Ліги чемпіонів було весело

Еден Азар

Еден Азар / Фото: Reuters

Нападник мадридського Реала Еден Азар може покинути команду в літнє трансферне вікно. Як повідомляє El Chiringuito TV, "Королівський клуб" виставив 30-річного бельгійського футболіста на продаж напередодні міжсезоння.

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Напередодні Реал вибув з Ліги чемпіонів, програвши 0:2 в матчі-відповіді 1/2 фіналу Челсі, за який раніше сім років виступав Азар. Після закінчення зустрічі Еден в гарному настрої спілкувався зі своїми колишніми одноклубниками по лондонській команді Куртом Зума і Едуаром Менді.

До трансляції потрапили кадри, як Азар жартує і сміється. Вболівальників Реала це розлютило.

Утім, позбутися Азара Реалу буде непросто. Навіть якщо іспанський клуб істотно опустить ціну в порівнянні з 115 млн євро, які заплатив за нього два роки тому, навряд чи знайдеться багато бажаючих придбати бельгійця, враховуючи його статус "кришталевого".

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У це складно повірити, але за час перебування в Реалі Азар десять разів вибував з гри через травми.

ВСІ ТРАВМИ АЗАРА

Зінедін Зідан і Еден Азар

Зінедін Зідан і Еден Азар / Фото: Reuters

До того ж, якщо претендент на Едена і знайдеться, йому потрібно буде задовольнити і фінансові апетити самого гравця, який отримує нині в Реалі близько 2 млн євро на місяць.

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Дивіться, як Реал вибув з ЛЧ, програвши Челсі 0:2

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