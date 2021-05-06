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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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Знайдено рецепт виходу Челсі у фінал Ліги чемпіонів. Вражаючий збіг

6 травня, 11:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лондонський клуб втретє зіграє в фіналі найпрестижнішого єврокубка і втретє на шляху до вирішального матчу клуб міняв тренера

Реал - Челсі

Реал - Челсі / Фото: Reuters

Вчора Челсі став другим фіналістом Ліги чемпіонів. І встановив унікальне досягнення в турнірі. Лондонський клуб три рази вийшов у фінал ЛЧ, змінивши тренера по ходу сезону.

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У сезоні-2007/08 замість Жозе Моурінью команду очолив Аврам Грант. Тоді Челсі по пенальті поступився Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2011/12 Роберто Ді Маттео змінив Андре Віллаш-Боаша. Тоді у фіналі Челсі виграв по пенальті у Баварії.

У нинішньому сезоні-2020/21 Челсі по ходу сезону розлучився з Френком Лемпардом і призначив головним тренером Томаса Тухель. У фіналі лондонці зіграють проти Манчестер Сіті.

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Читайте також: Зібрав скальпи Зідана, Моурінью, Клоппа, Гвардіоли. Тренер Челсі – унікальний!

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Дивіться, як Челсі обіграв Реал в півфіналі ЛЧ:

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