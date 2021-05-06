Знайдено рецепт виходу Челсі у фінал Ліги чемпіонів. Вражаючий збіг

Реал - Челсі / Фото: Reuters
Вчора Челсі став другим фіналістом Ліги чемпіонів. І встановив унікальне досягнення в турнірі. Лондонський клуб три рази вийшов у фінал ЛЧ, змінивши тренера по ходу сезону.
У сезоні-2007/08 замість Жозе Моурінью команду очолив Аврам Грант. Тоді Челсі по пенальті поступився Манчестер Юнайтед.
У сезоні-2011/12 Роберто Ді Маттео змінив Андре Віллаш-Боаша. Тоді у фіналі Челсі виграв по пенальті у Баварії.
У нинішньому сезоні-2020/21 Челсі по ходу сезону розлучився з Френком Лемпардом і призначив головним тренером Томаса Тухель. У фіналі лондонці зіграють проти Манчестер Сіті.
В тренді"Вигнати зі збірної України!" Маліновський розлютив фоловерів, відсвяткувавши день народження з росіянином
Читайте також: Зібрав скальпи Зідана, Моурінью, Клоппа, Гвардіоли. Тренер Челсі – унікальний!
Дивіться, як Челсі обіграв Реал в півфіналі ЛЧ: