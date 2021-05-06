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Найден рецепт выхода Челси в финал Лиги чемпионов. Поразительное совпадение

6 мая, 11:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Лондонский клуб третий раз сыграет в финале самого престижного еврокубка и третий раз на пути к решающему матчу клуб менял тренера

Реал - Челси

Реал - Челси / Фото: Reuters

Вчера Челси стал вторым финалистом Лиги чемпионов. И установил уникальное достижение в турнире. Лондонский клуб три раза вышел в финал ЛЧ, сменив тренера по ходу сезона.

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В сезоне-2007/08 вместо Жозе Моуринью команду возглавил Аврам Грант. Тогда Челси по пенальти уступил Манчестер Юнайтед.

В сезоне-2011/12 Роберто Ди Маттео сменил Андре Виллаш-Боаша. Тогда в финале Челси выиграл по пенальти у Баварии.

В нынешнем сезоне-2020/21 Челси по ходу сезона расстался с Фрэнком Лэмпардом и назначил главным тренером Томаса Тухеля. В финале лондонцы сыграют против Манчестер Сити.

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Смотрите, как Челси обыграл Реал в полуфинале ЛЧ:

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