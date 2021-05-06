Зібрав скальпи Зідана, Моурінью, Клоппа, Гвардіоли. Тренер Челсі – унікальний!

Томас Тухель / Фото: Reuters
Головний тренер Челсі Томас Тухель став першим коучем в історії Ліги чемпіонів, який зумів досягти фіналу турніру два роки поспіль з двома різними командами.
2020 року німецький фахівець вивів до фіналу ПСЖ, з яким у матчі за трофей поступився Баварії 0:1.
А тепер зробив це вже біля керма Челсі. Нагадаємо, напередодні в матчі-відповіді 1/2 фіналу лондонці обіграли вдома Реал 2:0 (за сумою двох зустрічей – 3:1) і у вирішальному поєдинку ЛЧ 29 травня зустрінуться у Стамбулі з Манчестер Сіті.
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Що цікаво, безпрограшна серія лондонців за Тухеля проти команд топ-тренерів налічує вже вісім матчів.
Раніше Челсі обіграв Тоттенгем Жозе Моурінью (1:0), Ліверпуль Юргена Клоппа (1:0), Евертон Карло Анчелотті (2:0), Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли (1:0), а також Атлетіко Дієго Сімеоне (1:0, 2:0).
Тепер число "жертв" Тухеля поповнив Реал Зінедіна Зідана.
"Яким уявляю собі фінал Ліги чемпіонів? Ще занадто рано говорити. Будемо сподіватися, що підійдемо до нього в бойовому складі. Ми прийшли сюди, щоб перемогти", – наводить слова Томаса Тухеля BT Sport
Огляд матчу Челсі – Реал (2:0)