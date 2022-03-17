Хто з українців підніме Кубок у Парижі? Усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 16 березня, визначились останні учасники стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Чвертьфіналістами стали команди з чотирьох країн – по три представники Англії та Іспанії, а також по одному від Німеччини та Португалії.
Знайшлося місце серед учасників плей-офф та клубів, за які виступають українські легіонери: Манчестер Сіті з Олександром Зінченком, Бенфіці з Романом Яремчуком та Реалу з Андрієм Луніним.
Усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
- Ліверпуль (Англія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Челсі (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Реал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Баварія (Німеччина)
- Бенфіка (Португалія)
Жеребкування стадії 1/4 фіналу відбудеться у п'ятницю, 18 березня.
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Нагадаємо, що фінал спочатку мав проходити на стадіоні "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі. Але через вторгнення фашистської Росії на територію України матч було перенесено на стадіон "Стад де Франс" у Парижі. Дата фіналу – 28 травня 2022 року.
Результати матчів у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів
- Аякс (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія) 0:1 (за сумою двох матчів – 2:3)
- Манчестер Юнайтед (Англія) – Атлетіко (Іспанія) 0:1 (за сумою двох матчів – 1:2)
- Лілль (Франція) – Челсі (Англія) 1:2 (за сумою двох матчів – 2:4)
- Ювентус (Італія) – Вільярреал (Іспанія) 0:3 (за сумою двох матчів – 1:4)
- Реал (Іспанія) – ПСЖ (Франція) – 3:1 (перший матч – 0:1)
- Ліверпуль (Англія) – Інтер (Італія) – 0:1 (перший матч – 2:0)
- Баварія (Німеччина) – Зальцбург (Австрія) – 7:1 (перший матч – 1:1)
- Манчестер Сіті (Англія) – Спортінг (Португалія) – 0:0 (перший матч – 5:0)