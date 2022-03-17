Хто з українців підніме Кубок у Парижі? Усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Відразу три клуби, у складі яких виступають українські легіонери, продовжать боротьбу за найпрестижніший єврокубковий трофей

Українці продовжують боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

У середу, 16 березня, визначились останні учасники стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Чвертьфіналістами стали команди з чотирьох країн – по три представники Англії та Іспанії, а також по одному від Німеччини та Португалії.

Знайшлося місце серед учасників плей-офф та клубів, за які виступають українські легіонери: Манчестер Сіті з Олександром Зінченком, Бенфіці з Романом Яремчуком та Реалу з Андрієм Луніним.

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Усі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Челсі (Англія)

Вільярреал (Іспанія)

Реал (Іспанія)

Атлетіко (Іспанія)

Баварія (Німеччина)

Бенфіка (Португалія)

Жеребкування стадії 1/4 фіналу відбудеться у п'ятницю, 18 березня.

Нагадаємо, що фінал спочатку мав проходити на стадіоні "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі. Але через вторгнення фашистської Росії на територію України матч було перенесено на стадіон "Стад де Франс" у Парижі. Дата фіналу – 28 травня 2022 року.

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Результати матчів у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів