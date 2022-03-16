Роналду залишає Лігу чемпіонів слідом за Мессі

Манчестер Юнайтед поступився вдома Атлетіко та завершив свій шлях у головному турнірі Європи

Грізманн залишає Роналду без Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні відбулися два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У центральній зустрічі дня Манчестер Юнайтед приймав мадридський Атлетіко.

Саме команда Ральфа Рангніка бачилася фаворитом дуелі. У першому матчі команд в Іспанії було зафіксовано нічийний рахунок 1:1. На ранній гол Феліша влучним ударом відповів Еланга.

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Юнайтед захопив ініціативу у звітному поєдинку, однак перший тайм залишився за гостями. Спочатку Феліш відзначився голом із офсайду. А перед перервою рахунок відкрив Лоді, який замкнув подачу від Грізманна.

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Англійці спробували вирівняти рахунок та звести гру до овертайму. Однак із небезпечних моментів можна згадати хіба що не найнебезпечніші удари від Еланги, Санчо та Варана. Атлетіко втримав необхідний рахунок.

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Таким чином, підопічні Сімеоне приєднуються до Ліверпуля, Баварії, Реалу та Манчестер Сіті у чвертьфіналі ЛЧ. А МЮ залишається боротися у АПЛ за право грати у головному турнірі Європи.

Манчестер Юнайтед – Атлет іко 0:1

Гол : Лоді, 41

Манчестер Юнайтед : Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес – Мактоміней (Матіч, 67), Фред (Кавані, 76) – Санчо, Фернандеш (Погба, 67), Еланга (Решфорд, 67) – Роналду.

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Атлетіко : Облак – Хіменес, Савич, Мандава – Льоренте, Коке (Кондогбія, 80), Еррера, Де Пауль, Лоді – Феліш (Феліпе, 90), Грізманн (Корреа, 90+3).

Попередження : Матіч, Далот – Де Пауль.