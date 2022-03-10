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Ліга чемпіонів: Україна буде представлена у чвертьфіналі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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10 березня, 00:25
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Манчестер Сіті із Зінченком у складі пройшов Спортинг, а Реал завдяки хет-трику Бензема вибив ПСЖ
Реал та Манчестер Сіті вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Реал та Манчестер Сіті вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У середу було зіграно два поєдинки у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За їхніми результатами до чвертьфіналу вийшли Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком та мадридський Реал.

Манчестер Сіті – Спортінг 0:0 (перший матч 5:0)

Зінченко вийшов із перших хвилин і відіграв весь матч. Українець діяв на лівому фланзі оборони своєї команди.

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Господарі частіше володіли м'ячем, більше атакували і завдавали більше ударів, але рахунок не було відкрито. Англійці йдуть далі завдяки здобутій раніше виїзній перемозі із розгромним рахунком 5:0.

Реал – ПСЖ – 3:1 (перший матч 0:1)

Мадридському клубу вдався героїчний камбек. Програвши перший поєдинок 0:1 і поступившись в першому таймі матчу-відповіді з таким же рахунком, у другому Реал заграв веселіше. Героєм матчу став Карім Бензема, який оформив хет-трик за 17 хвилин другого тайму! Голи залітали у ворота французів від французького форварда на 61, 76 та 78 хвилинах матчу.

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Що далі

До чвертьфіналу ЛЧ, крім Реала та МанСіті, вже вийшли Ліверпуль та Баварія.

15 та 16 березня відбудуться поєдинки:

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  • МЮ – Атлетіко (перший матч 1:1)
  • Аякс – Бенфіка (перший матч 2:2)
  • Ювентус – Вільярреал (перший матч 1:1)
  • Лілль – Челсі (перший матч 0:2)

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 18 березня.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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