Ліга чемпіонів: Україна буде представлена у чвертьфіналі

Манчестер Сіті із Зінченком у складі пройшов Спортинг, а Реал завдяки хет-трику Бензема вибив ПСЖ

Реал та Манчестер Сіті вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

У середу було зіграно два поєдинки у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За їхніми результатами до чвертьфіналу вийшли Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком та мадридський Реал.

Манчестер Сіті – Спортінг 0:0 (перший матч 5:0)

Зінченко вийшов із перших хвилин і відіграв весь матч. Українець діяв на лівому фланзі оборони своєї команди.

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Господарі частіше володіли м'ячем, більше атакували і завдавали більше ударів, але рахунок не було відкрито. Англійці йдуть далі завдяки здобутій раніше виїзній перемозі із розгромним рахунком 5:0.

Реал – ПСЖ – 3:1 (перший матч 0:1)

Мадридському клубу вдався героїчний камбек. Програвши перший поєдинок 0:1 і поступившись в першому таймі матчу-відповіді з таким же рахунком, у другому Реал заграв веселіше. Героєм матчу став Карім Бензема, який оформив хет-трик за 17 хвилин другого тайму! Голи залітали у ворота французів від французького форварда на 61, 76 та 78 хвилинах матчу.

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Що далі

До чвертьфіналу ЛЧ, крім Реала та МанСіті, вже вийшли Ліверпуль та Баварія.

15 та 16 березня відбудуться поєдинки:

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МЮ – Атлетіко (перший матч 1:1)

Аякс – Бенфіка (перший матч 2:2)

Ювентус – Вільярреал (перший матч 1:1)

Лілль – Челсі (перший матч 0:2)

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу відбудеться 18 березня.