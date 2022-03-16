Гордість України! Яремчук допоміг Бенфіці створити сенсацію у Лізі чемпіонів

У Лізі чемпіонів продовжують визначатись чвертьфіналісти турніру. Сьогодні в одному з поєдинків за путівку до наступного раунду боролися Аякс та Бенфіка.
Перша зустріч команд у Лісабоні завершилася бойовою нічиєю – 2:2. Тоді Себастьян Алле забив у чужі та свої ворота, також по голу записали на свій рахунок Душан Тадич та Роман Яремчук.
Сьогодні ж український форвард залишився на заміні та вийшов лише на 72-й хвилині. До цього команди створили мінімум моментів, хоча ігрова перевага була на боці господарів.
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Втім, відразу після його виходу Бенфіка відкрила рахунок. Щоправда, українець не взяв участі в гольовій комбінації. Грімальдо точно подав зі штрафного на голову Нуньєсу, який пробив Онана.
Аякс не знайшов, чим відповісти Бенфіці, і сенсаційно залишив Лігу чемпіонів. У групі голландці виграли всі матчі, проте вже на першій стадії плей-оф спіткнулися на нещодавньому кривдникові Динамо.
Яремчук виходить до чвертьфіналу ЛЧ і стане там третім українським представником. Раніше до цієї стадії дійшли Олександр Зінченко з Манчестер Сіті та Андрій Лунін із Реалом.
Аякс – Бенф іка 0:1
Гол: Нуньєс, 77
Аякс : Онана – Мазрауї, Тімбер (Кудус, 90+7), Мартінес, Блінд – Альварес (Броббі, 82), Бергейс (Классен, 82), Гравенберх – Антоні, Алле, Тадич.
Бенфіка : Влаходімос – Жилберто (Лазаро, 90+2), Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Вайгль, Евертон (Яремчук, 72), Таарабт (Мейте, 46) – Рафа Сілва, Нуньєс (Гонсалвеш, 81), Рамос (Бернарду, 90+1).
Попередження: Тімбер, Блинд, Гравенберх – Рамос.