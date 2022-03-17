Кто из украинцев поднимет Кубок в Париже? Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 16 марта, определились последние участники стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Четвертьфиналистами стали команды из четырех стран – по три представителя Англии и Испании, а также по одному от Германии и Португалии.
Нашлось место среди участников плей-офф и клубам, за которые выступают украинские легионеры: Манчестер Сити с Александром Зинченко, Бенфике с Романом Яремчуком и Реалу с Андреем Луниным.
Все участники 1/4 финала Лиги чемпионов:
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Челси (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Реал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия)
Жеребьевка стадии 1/4 финала состоится в пятницу, 18 марта.
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Напомним, что финал изначально должен был проходить на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Но из-за вторжения фашистской России на территорию Украины, матч был перенесен на стадион "Стад де Франс" в Париже. Дата финала – 28 мая 2022 года.
Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов
- Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) 0:1 (по сумме двух матчей – 2:3)
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) 0:1 (по сумме двух матчей – 1:2)
- Лилль (Франция) – Челси (Англия) 1:2 (по сумме двух матчей – 2:4)
- Ювентус (Италия) – Вильярреал (Испания) 0:3 (по сумме двух матчей – 1:4)
- Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)
- Ливерпуль (Англия) – Интер (Италия) – 0:1 (первый матч – 2:0)
- Бавария (Германия) – Зальцбург (Австрия) – 7:1 (первый матч – 1:1)
- Манчестер Сити (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0 (первый матч – 5:0)