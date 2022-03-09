Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Бавария с рекордом пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 08:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благодаря хет-трику Роберта Левандовски немецкий клуб разгромил австрийский Зальцбург
Роберт забил три гола
Роберт забил три гола / Фото: REUTERS

Мюнхенская Бавария в 20-й раз в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это рекорд европейского футбола.

Читайте также: Назван город, который из-за Путина примет финал Лиги чемпионов

Реклама

В ответном поединке 1/8 финала Бавария принимала РБ Зальцбург. И просто уничтожила австрийский клуб – 7:1. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Героем встречи стал Роберт Левандовски, который оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Лиги чемпионов.

Польскому нападающему понадобилось 11 минут между первым и третьим голом, чтобы стать автором хет-трика. По временному показателю он уступил лишь Майку Ньюэллу (9 минут) и Бафетимби Гомису (8 минут).

Реклама

Бавария – Зальцбург – 7:1
Голы: Левандовски, 12 (пен.), Левандовски, 22 (пен.), Левандовски, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, Мюллер, 83, Сане, 85 – Кьергор, 70.

Ранее мы писали, что капитан мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски отказался от многомиллионного контракта с китайским гигантом из-за его сотрудничества с Россией.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Авто
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Паралимпиада-2022. Медали
#Позиция
Страна
золотоЗолото
сереброСеребро
бронзаБронза
ВсегоВсего
1
flag Китай КитайCN
10
9
12
31
2
flag Канада КанадаCA
7
2
7
16
3
flag Украина УкраинаUA
6
8
5
19
4
flag Франция ФранцияFR
4
1
1
6
5
flag Япония ЯпонияJP
3
1
2
6
6
flag Словакия СловакияSK
3
0
0
3
7
flag США СШАUS
2
8
3
13
8
flag GER
2
7
4
13
9
flag Австрия АвстрияAT
2
3
1
6
10
flag Норвегия НорвегияNO
2
2
0
4
Наши герои Паралимпиады
Золотые медалисты Пекина
1
Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки Оксана Шишкова. Биатлон, лыжные гонки
2 золота
2
Виталий Лукьяненко. Биатлон Виталий Лукьяненко. Биатлон
2 золота
3
Григорий Вовчинский. Биатлон Григорий Вовчинский. Биатлон
1 золото
4
Ирина Буй. Биатлон Ирина Буй. Биатлон
1 золото
Все медалисты дня
Они нас поддержали
легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
Читать статью
Биатлон. Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
756
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
582
3
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
541
4
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
491
5
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
489
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Биатлон. Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
728
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
631
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
4
Ханна Эберг Ханна Эберг
548
5
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
520
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2154К
2
Александр Усик Александр Усик
1725К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1639К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1106К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
871К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
859К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять