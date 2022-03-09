Бавария с рекордом пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов

Благодаря хет-трику Роберта Левандовски немецкий клуб разгромил австрийский Зальцбург

Роберт забил три гола / Фото: REUTERS

Мюнхенская Бавария в 20-й раз в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это рекорд европейского футбола.

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В ответном поединке 1/8 финала Бавария принимала РБ Зальцбург. И просто уничтожила австрийский клуб – 7:1. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Героем встречи стал Роберт Левандовски, который оформил один из самых быстрых хет-триков в истории Лиги чемпионов.

Польскому нападающему понадобилось 11 минут между первым и третьим голом, чтобы стать автором хет-трика. По временному показателю он уступил лишь Майку Ньюэллу (9 минут) и Бафетимби Гомису (8 минут).

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Бавария – Зальцбург – 7:1

Голы: Левандовски, 12 (пен.), Левандовски, 22 (пен.), Левандовски, 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, Мюллер, 83, Сане, 85 – Кьергор, 70.

Ранее мы писали, что капитан мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски отказался от многомиллионного контракта с китайским гигантом из-за его сотрудничества с Россией.