Громкая сенсация в Лиге чемпионов: Желтая субмарина топит Старую синьору

Испанский Вильярреал на выезде, забив трижды в конце матча, не оставил шансов итальянскому Ювентусу

Вильярреал празднует победу над Ювентусом / Фото: REUTERS

Крах туринского Ювентуса продолжается. Нынешний сезон явно идет не по плану Массимилиано Аллегри – реальные шансы на победу в турнире остались только в Кубке Италии. Суперкубок проигран Интеру, в Серии А Ювентус на 4 месте, и вот теперь еще и холодный душ от Вилльяреала в Лиги чемпионов.

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После ничьи 1:1 в Испании, Ювентус выглядел фаворитом в ответном матче. Свое преимущество игроки Старой синьоры показали и на поле – первый тайм был полностью за Ювентусом, но не хватало главного – перевести количество моментов в качество.

После перерыва игра стала более равной. Туринцы контролировали мяч, но и Вильярреал стал остро отвечать. Решающей стала последняя 15-минутка. Испанцам помог видеоповтор, после которого Шимон Марчиняк указал на 11 метров. Пенальти реализовал Херард Морено – это был первый удар в створ ворот для Вильярреала.

Ювентус побежал спасать матч, но нарвался еще на два пропущенных мяча – Торрес и Данжума с пенальти подарили Вильярреалу выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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Ювентус – Вильярреал – 0:3

Голы: Морено (78), Торрес (85), Данжума (90+2)

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов 2021/2022 пройдет 18 марта в швейцарском Ньоне.