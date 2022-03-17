Вопреки санкциям: бывший клуб Абрамовича вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Лондонский Челси обыграл на выезде французский Лилль и продолжит выступления в Лиге чемпионов

Челси обыграл Лилль и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

В среду, 16 марта, состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Лиллем и Челси. Счет в матче открыл турецкий форвард Лилля Йылмаз, который реализовал пенальти на 38-й минуте.

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Но футболисты Челси еще до перерыва сумели отыграться. Жоржиньо отдал точную передачу на Пулишича, а Кристиан восстановил равновесие в матче – 1:1.

Победную точку в противостоянии поставил Сесар Аспиликуэта. Маунт подключился по флангу, навесил на испанца и капитан Челси сделал счет 2:1.

Несмотря на финансовые проблемы, действующий победитель Лиги чемпионов продолжит борьбу за трофей.

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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Бурак Йылмаз, 38 (пен) – Пулишич, 45, Аспиликуэта, 71.

Гол Йылмаза:

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Гол Пулишича:

Гол Аспиликуэта:

ОБЗОР МАТЧА