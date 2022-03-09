Баварія з рекордом пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Завдяки хет-трику Роберта Левандовськи німецький клуб розгромив австрійський Зальцбург

Роберт забив три голи / Фото: REUTERS

Мюнхенська Баварія в 20-й раз в історії пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Це рекорд європейського футболу.

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У поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Баварія приймала РБ Зальцбург. І просто знищила австрійський клуб – 7:1. Перша гра завершилася з рахунком 1:1.

Героєм зустрічі став Роберт Левандовський, який оформив один із найшвидших хет-триків в історії Ліги чемпіонів.

Польському нападнику знадобилося 11 хвилин між першим та третім голом, щоб стати автором хет-трику. За часовим показником він поступився лише Майку Ньюеллу (9 хвилин) та Бафетімбі Гомісу (8 хвилин).

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Баварія – Зальцбург – 7:1

Голи: Левандовський, 12 (пен.), Левандовський, 22 (пен.), Левандовський, 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, Мюллер, 83, Сане, 85 – Кьєргор, 70.

Раніше ми писали, що капітан мюнхенської Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський відмовився від багатомільйонного контракту з китайським гігантом через його співпрацю з Росією.