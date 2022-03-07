Відмовився від мільйонів: Левандовські розірвав контракт із проросійським спонсором

Капітан мюнхенської Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовські відмовився від багатомільйонного контракту з китайським гігантом через їхню співпрацю з Росією.

Роберт Левандовські активно підтримує Україну / Фото: Reuters

Найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА розірвав контракт із Huawei. На цей рішучий крок поляк пішов, коли дізнався, що китайський концерн допомагає Росії захищати свій кіберпростір під час війни в Україні.

"Ми прийняли рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовські та брендом Huawei. Таким чином, реалізація всіх рекламних зобов'язань з нашого боку була припинена", – цитує представника Левандовського Томаша Завісляка meczyki.pl.

Зазначимо, що Роберт Левандовскі відмовився від п'яти мільйонів євро, які належали йому згідно з трирічним контрактом із китайським концерном.

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До речі, це не перший жест Левандовські на підтримку України. У матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахту поляк грав із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України.

Раніше ми повідомляли, що два провідні дивізіони чемпіонату Німеччини пофарбували логотипи у кольори українського прапора.

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