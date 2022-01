Справедливість перемогла! Левандовський визнаний найкращим футболістом світу

17 січня у Цюріху пройшла церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2021.

Нападника Баварії Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА. Він випередив у голосуванні Мохамеда Салаха та Ліонеля Мессі. Це друга нагорода Левандовського у кар'єрі.

