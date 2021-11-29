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Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
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11 грудня 00:00
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Семиразовий! Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" 2021 року!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
29 листопада, 22:54
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Аргентинський форвард цього року змінив Барселону на Парі Сен-Жермен, але гірше грати не став

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращих футболістів року. Найпрестижнішу нагороду виграв Ліонель Мессі.

Читайте також: Як 14 українців виборювали "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

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Головними конкурентами у боротьбі за "Золотий м'яч" були Ліонель Мессі та Роберт Левандовський. Мессі виграв Кубок Америки, Левандовський зібрав титули з Баварією та забив понад 40 голів у сезоні. Плюс в умі всі тримали 2020 рік, коли Роберт допоміг мюнхенцям виграти Лігу чемпіонів. Але тоді церемонію скасували через коронавірус.

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ТОП-10 у рейтингу за "Золотий м'яч"

  1. Ліонель Мессі
  2. Роберт Левандовський
  3. Жоржіньо
  4. Карім Бензема
  5. Н'Голо Канте
  6. Кріштіану Роналду
  7. Мохамед Салах
  8. Кевін де Брюйне
  9. Кіліан Мбаппе
  10. Джанлуїджі Доннарума

Хто найчастіше перемагав

Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" з урахуванням співробітництва з ФІФА є аргентинський нападник Ліонель Мессі. Знаменитий форвард має у своїй колекції сім нагород. На рахунку Кріштіану Роналду п'ять.

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Нагадаємо, що Кріштіану Роналду не поїхав на церемонію . Він назвав брехуном головного редактора France Football.

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34
4
Зоря
16
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32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
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