Семиразовий! Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч" 2021 року!

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращих футболістів року. Найпрестижнішу нагороду виграв Ліонель Мессі.
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Головними конкурентами у боротьбі за "Золотий м'яч" були Ліонель Мессі та Роберт Левандовський. Мессі виграв Кубок Америки, Левандовський зібрав титули з Баварією та забив понад 40 голів у сезоні. Плюс в умі всі тримали 2020 рік, коли Роберт допоміг мюнхенцям виграти Лігу чемпіонів. Але тоді церемонію скасували через коронавірус.
ТОП-10 у рейтингу за "Золотий м'яч"
- Ліонель Мессі
- Роберт Левандовський
- Жоржіньо
- Карім Бензема
- Н'Голо Канте
- Кріштіану Роналду
- Мохамед Салах
- Кевін де Брюйне
- Кіліан Мбаппе
- Джанлуїджі Доннарума
Хто найчастіше перемагав
Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" з урахуванням співробітництва з ФІФА є аргентинський нападник Ліонель Мессі. Знаменитий форвард має у своїй колекції сім нагород. На рахунку Кріштіану Роналду п'ять.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду не поїхав на церемонію . Він назвав брехуном головного редактора France Football.