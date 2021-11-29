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Семикратный! Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" 2021 года!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 ноября, 22:54
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Аргентинский форвард в этом году сменил Барселону на Пари Сен-Жермен, но хуже играть не стал

В Париже завершилась церемония награждения лучших футболистов года. Самую престижную награду выиграл Лионель Месси.

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Главными конкурентами в борьбе за "Золотой мяч" были Лионель Месси и Роберт Левандовски. Месси выиграл Кубок Америки, Левандовски собрал титулы с Баварией и забил более 40 голов в сезоне. Плюс в уме все держали 2020-й год, когда Роберт помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов. Но тогда церемонию отменили из-за коронавируса.

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ТОП-10 в рейтинге за "Золотой мяч"

  1. Лионель Месси
  2. Роберт Левандовски
  3. Жоржиньо
  4. Карим Бензема
  5. Н'Голо Канте
  6. Криштиану Роналду
  7. Мохамед Салах
  8. Кевин де Брюйне
  9. Килиан Мбаппе
  10. Джанлуиджи Доннарума

Кто чаще всех побеждал

Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" с учетом сотрудничества с ФИФА является аргентинский нападающий Лионель Месси. Знаменитый форвард имеет в своей коллекции семь наград. На счету Криштиану Роналду пять.

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Напомним, что Криштиану Роналду не поехал на церемонию. Он назвал лжецом главного редактора France Football.

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41
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16
29:16
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4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
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11:25
10
15
Ингулец
15
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10
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