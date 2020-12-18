Как 15 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

18 декабря 1956 года прошла первая церемония вручения "Золотого мяча". Награду получил один из самых знаменитых английских футболистов сэр Стэнли Мэтьюз. Он был известен своим джентльменским поведением на поле. Сыграл более 700 игр и не получил ни одного предупреждения.

Награду "Золотой мяч" придумал главный редактор журнала France Football Габриэль Ано, который попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе. В состав первого жюри входили 16 спортивных журналистов из – Австрии, Англии, Бельгии, Венгрии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Югославии.

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За годы существования награды три украинца выигрывали "Золотой мяч" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. А за кого еще из наших футболистов голосовали европейские журналисты? Разберем по годам.

1959

Юрий Войнов ("Динамо" Киев)

12 место

Полузащитник родился в Московской области, в 1956 году переехал в Украину. После развала Союза принял украинское гражданство и жил в Киеве до своей смерти в 2003 году.

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По итогам ЧМ-1958 Войнова включили в состав символической сборной мира (куда не попал знаменитый Пеле).

1967

Анатолий Бышовец ("Динамо" Киев)

15 место

Знаменитый форвард провел звездный сезон не только в "Динамо", но и в сборной СССР, которой помог пробиться в полуфинал чемпионата Европы.

1969

Владимир Мунтян ("Динамо" Киев)

23 место

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Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР. Считался одним из лучших полузащитников европейского футбола.

1971

Евгений Рудаков ("Динамо" Киев)

12 место

Лучший футболист СССР 1971 года, лучший вратарь СССР 1971 года.

1972

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Евгений Рудаков ("Динамо" Киев)

18 место

Лучший вратарь СССР 1972 года. Серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 1972. Вошел в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА.

1974

Олег Блохин ("Динамо" Киев)

19 место

Лучший футболист СССР 1974 года. Лучший бомбардир чемпионата СССР-1974.

1975

Олег Блохин (Динамо" Киев)

Победитель

В том году киевляне выиграли Кубок Кубков, обыграв "Ференцварош" – 3:0 (Блохин забил один гол). А потом в Суперкубке УЕФА уничтожили "Баварию" – 1:0 и 2:0. Все три гола на счету Блохина.

Леонид Буряк ("Динамо" Киев)

23 место

Был основным игроком команды, которая выиграла Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

1976

Олег Блохин ("Динамо" Киев)

19 место

В этом году форвард киевлян стал бронзовым призером Олимпийских игр.

1981

Олег Блохин ("Динамо" Киев)

5 место

После 12-летнего перерыва помог сборной СССР пробиться на чемпионат мира, став лучшим бомбардиром команды.

1985

Олег Протасов ("Днепр)

7 место

В сезоне 1985 года Протасов побил рекорд СРС по забитым за один чемпионат мячам – 35 голов в 33 матчах. Получил "Серебряную бутсу" УЕФА, как один из лучших бомбардиров Европы.

Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев)

29 место

Лучший футболист чемпионата СССР 1985 года.

1986

Игорь Беланов ("Динамо" Киев)

Победитель

Стал одним из лучших бомбардиров Кубка Кубков (5 голов), который выиграло "Динамо". Забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи на ЧМ-1986, при этом оформив хет-трик в 1/8 финала против Бельгии.

Александр Заваров ("Динамо")

6 место

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Лучший игрок чемпионата СССР 1986 года. Забил первый гол "Динамо" в финале Кубка Кубков против "Атлетико" (3:0), на ЧМ-1986 забил гол и отдал две результативные передачи.

Павел Яковенко ("Динамо" Киев)

21 место

Обладатель Кубка Кубков, на ЧМ-1986 забил гол в ворота Венгрии.

1987

Александр Заваров ("Динамо" Киев)

17 место

Дошел с "Динамо" до полуфинала Кубка чемпионов. Помог сборной СССР пробиться на Евро-88, был приглашен в сборную ФИФА на матч против Великобритании в честь 100-летия английской лиги.

1988

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев)

4 место

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, также серебряный призер чемпионата Европы – единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.

Александр Заваров ("Динамо" Киев)

8 место

Серебряный призер чемпионата Европы

Олег Кузнецов ("Динамо" Киев)

11 место

Серебряный призер чемпионата Европы.

Анатолий Демьяненко ("Динамо" Киев)

13 место

Серебряный призер чемпионата Европы.

1989

Алексей Михайличенко ("Динамо" Киев)

12 место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Олег Кузнецов ("Динамо" Киев)

17 место

Помог сборной СССР пробиться на ЧМ-90

Александр Заваров ("Ювентус")

23 место

Провел полноценный год в Серии А, куда был продан за 5 млн долларов.

1991

Алексей Михайличенко ("Сампдория"/"Рейнджерс")

21 место

Стал чемпионом Италии в составе "Сампдории", а летом перебрался в чемпионат Шотландии.

1999

Андрей Шевченко ("Динамо" Киев/"Милан")

3 место

Форвард киевлян стал был одним из главных творцов еврокубкового успеха – выход в полуфинал Лиги чемпионов. Стал лучшим бомбардиром турнира.

2000

Андрей Шевченко ("Милан")

3 место

В первый же сезон Шевченко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Лучший иностранный футболист года в Италии.

2001

Андрей Шевченко ("Милан")

8 место

Лидер атак "Милана", второе место в бомбардирской гонке Серии А.

2003

Андрей Шевченко ("Милан")

4 место

Выиграл с "Миланом" Лигу чемпионов, забив решающий пенальти.

2004

Андрей Шевченко ("Милан")

Победитель

Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, лучший бомбардир Серии А.

2005

Андрей Шевченко ("Милан")

5 место

Дошел с "Миланом" до финала Лиги чемпионов, где в легендаром матче итальянцы уступили "Ливерпулю". Шевченко не реализовал пенальти. Помог сборной Украины впервые в истории пробиться на чемпионат мира.

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