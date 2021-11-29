Он лжец! Роналду объяснил, почему не поехал на вручение "Золотого мяча"

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду объяснил, почему пропускает церемонию вручения "Золотого мяча". Мы ведем онлайн-трансляцию из Парижа.

Криштиану также раскритиковал и обвинил во лжи Паскаля Ферре, главного редактора France Football – журнала, который вручает "Золотой мяч".

"Сегодняшний инцидент объясняет заявления Паскаля Ферре на прошлой неделе, когда он сказал, будто я признался ему, что моя единственная цель – завершить карьеру с большим количеством "Золотых мячей", чем у Лионеля Месси.

Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы продвигать себя и продвигать издание, в котором он работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за вручение такой престижной награды, мог лгать таким образом, проявляя полное неуважение к тому, кто всегда уважал France Football и "Золотой мяч". И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на гала-вечере якобы карантином, что неправда", – написал Роналду в Instagram.