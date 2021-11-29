Він брехун! Роналду пояснив, чому не поїхав на вручення "Золотого м'яча"

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пояснив чому пропускає церемонію вручення "Золотого м'яча". Ми ведемо онлайн-трансляцію з Парижу.

Кріштіану також розкритикував та звинуватив у брехні Паскаля Ферре, головного редактора France Football – журналу, який вручає "Золотий м'яч".

"Сьогоднішній інцидент пояснює заяви Паскаля Ферре минулого тижня, коли він сказав, ніби я зізнався йому, що моя єдина мета – завершити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж Ліонель Мессі.

Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, в якому він працює. Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати таким чином, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав France Football та "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на гала-вечорі нібито карантином, що неправда", – написав Роналду в Instagram.