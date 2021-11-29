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Він брехун! Роналду пояснив, чому не поїхав на вручення "Золотого м'яча"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
29 листопада, 21:10
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Футболіст запевняє, що головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре використав його ім'я для піару
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду пояснив чому пропускає церемонію вручення "Золотого м'яча". Ми ведемо онлайн-трансляцію з Парижу.

Кріштіану також розкритикував та звинуватив у брехні Паскаля Ферре, головного редактора France Football – журналу, який вручає "Золотий м'яч".

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"Сьогоднішній інцидент пояснює заяви Паскаля Ферре минулого тижня, коли він сказав, ніби я зізнався йому, що моя єдина мета – завершити кар'єру з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж Ліонель Мессі.

Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, в якому він працює. Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати таким чином, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав France Football та "Золотий м'яч". І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на гала-вечорі нібито карантином, що неправда", – написав Роналду в Instagram.

Читайте також: Як 14 українців виборювали "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

На нагороду "Золотий м'яч" у 2021 році претендують 30 гравців. Головними фаворитами є нападник Баварії Роберт Левандовскі та форвард Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі.

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